Özgür Özel Açıkladı: Asgari Ücret 39 Bin TL Olmalı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda partililere hitap eden Özgür Özel, asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini vurgularken, işverenlere de destek sunulmasının öneminin altını çizdi. “Asgari ücret AK Parti öncesi 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1 buçuk çeyrek altın alıyor” dedi.

İŞVERENE DESTEK VURGUSU

Asgari ücretin yetersiz kaldığını belirten Özel, “Asgari ücrete zam yapılacak. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmelidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Asgari ücret; niyet edildiği gibi 27-28 bin TL değil 39 bin TL olmalı. Veren için 29, alan için 39 bin lira olmalı, verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN SORUMLULUĞU

39 bin lira asgari ücretin bir hak olduğuna dikkat çeken Özel, “Ancak buna mutlaka işverene prim desteği sağlanmalıdır. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakmaz” dedi. Son olarak, “Kayseri’den söz veriyorum; gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı.