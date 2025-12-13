Fenerbahçe’den İki Futbolcu Afrika Uluslar Kupası İçin Ayrıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

ANRENMAN DETAYLARI

Sarı-lacivertli kulübün gerçekleştirdiği açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core hareketleriyle başlamıştı. İlgili idman, daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile devam etmiş; taktiksel ve bireysel çalışmalar ile son bulmuştu.

OYNAYAMAYACAKLAR

UEFA Avrupa Ligi’nde Brann karşısında ilk 11’de yer alan futbolcular, günü yenilenme süreci ile tamamlamıştı. Fenerbahçe’nin yarın yapacağı antrenmanla birlikte hazırlık süreci sona erecek. Ayrıca, Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldılar.

KUPADA GÖREV ALAMAYACAKLAR

Afrika Uluslar Kupası’nda Youssef En-Nesyri’nin Fas ile, Dorgeles Nene’nin ise Mali ile mücadele etmeleri bekleniyor. Her iki futbolcu, Fenerbahçe’nin Konyaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Bu isimler, Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde de oyuna dahil olamayacak.