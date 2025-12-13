İBB Meclisinden İSPARK Otopark Ücretlerine Zam Kararı

İBB MECLİSİ’NDEN OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM ONAYI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Aralık ayı toplantılarında, İBB iştiraki olan İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yönelik zam teklifi ele alındı. Saraçhane’de gerçekleştirilen oturumda, AK Parti grubu zam teklifine red oyu verirken, CHP’li üyeler oy çokluğuyla teklifi kabul etti. Böylece İSPARK tarifelerinde yüzde 62,5’e varan artış gerçekleştirildi. Zamlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YENİ DÜZENLEME GEÇERLİLİK TARİHİ

Mecliste alınan karara göre, zamlı tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre bazı bölgelerde 12 saatlik otopark ücreti 550 liraya kadar yükselebilecek. İSPARK otoparklarındaki fiyatlar bölgeler arasında değişiklik gösterirken, yeni tarifede 12 saatlik park ücretleri 90 lira ile 550 lira arasında farklılık arz ediyor. Yeni düzenleme ile birlikte 12 saatlik otopark ücreti, Avrasya Tüneli’nin tek yön geçiş ücretini de aşarak dikkat çekiyor.

ÜCRETLER İLE GEÇİŞ YÜKSELTİLİYOR

Bu yeni tarifeyle birlikte 12 saatlik bir otopark ücreti, Avrasya Tüneli’nden iki kez geçiş yapma ya da Boğaz’daki köprülerden yaklaşık 11 kez geçme imkânı sunuyor. Gün ışığında Avrasya Tüneli’nden tek yön geçiş ücreti 225 lira olarak belirlenirken, gece saatlerinde bu ücret 112,5 lira olarak uygulanıyor. Diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden tek yön geçiş ücreti 47 lira olarak tarifeleniyor.