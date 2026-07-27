Haydarpaşa Limanı’nda Binlerce Otomobil Bekliyor

Haydarpaşa Limanı, yurt dışından getirilen binlerce sıfır kilometre otomobilin liman sahasında dev bir araç parkı oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Gümrük işlemleri tamamlanana kadar araçlar bekletiliyor. İşlemler bittiğinde araçlar bayi ve galerilere gönderilecek. Bu sevkiyatın iç pazardaki teslimat süreçlerine olumlu yansıması bekleniyor.
DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Liman sahasında nizami şekilde sıralanmış yüzlerce metre uzunluğundaki araç dizileri dron ile havadan görüntülendi. Çekilen kuş bakışı görüntülerde yoğun lojistik hareketlilik gözler önüne serildi.