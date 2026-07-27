Haydarpaşa Limanı’nda Binlerce Otomobil Bekliyor

Ekonomi
Haydarpaşa Limanı'nda sıfır kilometre otomobillerin beklediği bir görüntü
Haydarpaşa Limanı'nda sıralanmış yeni otomobiller, gümrük işlemlerinin ardından bayi ve galerilere sevk edilecek.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Haydarpaşa Limanı, yurt dışından getirilen binlerce sıfır kilometre otomobilin liman sahasında dev bir araç parkı oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Gümrük işlemleri tamamlanana kadar araçlar bekletiliyor. İşlemler bittiğinde araçlar bayi ve galerilere gönderilecek. Bu sevkiyatın iç pazardaki teslimat süreçlerine olumlu yansıması bekleniyor.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Liman sahasında nizami şekilde sıralanmış yüzlerce metre uzunluğundaki araç dizileri dron ile havadan görüntülendi. Çekilen kuş bakışı görüntülerde yoğun lojistik hareketlilik gözler önüne serildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.