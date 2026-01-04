Hegseth: Venezuela’nın Geleceği Artık Venezuelalıların Elinde

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela’da başarılı geçtiğini ifade ettiği operasyondan sonra CBS News ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kendisine Trump’ın gelecekte atacağı adımlar için Kongre’nin onayını alıp almayacağı sorulduğunda Hegseth, “Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu ancak Kongre’yi sürece dahil edeceğiz. Bundan sonra ne olacağına Venezuelalılar karar verecek, ancak nihayetinde Amerika güvenlik ve refah açısından fayda sağlayacak ve biz Venezuela halkının da bundan fayda göreceğine inanıyoruz” dedi. Hegseth, Trump’ı “eylem başkanı” olarak övdü ve “bu tehlikeli dünyada güç olmadan barış olmaz” ifadesini ekledi.

ABD’NİN VENEZUELA OPERASYONU

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak 2026 tarihinde yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Ülkedeki yönetim, meydana gelen patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri hedeflere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını bildirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında Amerika’da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Maduro’ya yöneltilen suçlamalar arasında “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi maddelerin bulunduğu belirtildi. Venezuela yönetimi, ABD’nin eylemlerine karşı uluslararası toplumu kınama çağrısı yaparken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarında ABD’ye destek verenler de oldu.