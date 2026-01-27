Hindistan’da Nipah Virüsü Salgını Hızla Yayılıyor

Hindistan’ın doğusunda yer alan Batı Bengal eyaletinde Nipah virüsü salgını risk teşkil ediyor. Yerel yetkililer, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu beş kişide virüs tespit edildiğini ve yaklaşık 100 kişinin evde karantinaya alındığını bildirdi. Eğilim, enfekte hastaların başkent Kolkata ve çevresindeki hastanelerde tedavi edildiğini, bir hastanın durumunun kritik olduğunu ortaya koyuyor.

DÜNYA SAĞLIK ORGANİZASYONU UYARIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü yüksek riskli bir patojen olarak değerlendirdi. Aşısı ya da spesifik bir tedavi yöntemi bulunmayan bu virüs, insanlarda ciddi ve ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Uzmanlar, insan enfeksiyonlarının nadir görüldüğünü ve genellikle virüsün yarasalardan bulaştığını belirtiyor. Hastalığın ilk belirtileri ise belirsizliğiyle biliniyor.

ERKEN TESPİT ZOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Nipah enfeksiyonu genellikle grip benzeri belirsiz belirtilerle başlıyor ve bu durum erken tanıyı zorlaştırıyor. Enfekte bireylerde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomların yanı sıra, bazı durumlarda öksürük, nefes darlığı veya zatürree gibi solunum sorunları da görülebiliyor. Virüsün en ciddi komplikasyonu beyin iltihabı (ensefalit) olarak kaydediliyor; bu durum, başlangıç belirtilerinden birkaç gün ila birkaç hafta sonra kafa karışıklığı, bilinç değişiklikleri, nöbet ya da koma gibi ciddi nörolojik semptomlara neden olabiliyor. Bazı hastalarda ise menenjit gelişme riski mevcut.