Hindistan’da Nipah Virüsü Salgını Hızla Yayılıyor

hindistan-da-nipah-virusu-salgini-hizla-yayiliyor

Hindistan’ın doğusunda yer alan Batı Bengal eyaletinde Nipah virüsü salgını risk teşkil ediyor. Yerel yetkililer, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu beş kişide virüs tespit edildiğini ve yaklaşık 100 kişinin evde karantinaya alındığını bildirdi. Eğilim, enfekte hastaların başkent Kolkata ve çevresindeki hastanelerde tedavi edildiğini, bir hastanın durumunun kritik olduğunu ortaya koyuyor.

DÜNYA SAĞLIK ORGANİZASYONU UYARIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü yüksek riskli bir patojen olarak değerlendirdi. Aşısı ya da spesifik bir tedavi yöntemi bulunmayan bu virüs, insanlarda ciddi ve ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Uzmanlar, insan enfeksiyonlarının nadir görüldüğünü ve genellikle virüsün yarasalardan bulaştığını belirtiyor. Hastalığın ilk belirtileri ise belirsizliğiyle biliniyor.

ERKEN TESPİT ZOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Nipah enfeksiyonu genellikle grip benzeri belirsiz belirtilerle başlıyor ve bu durum erken tanıyı zorlaştırıyor. Enfekte bireylerde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomların yanı sıra, bazı durumlarda öksürük, nefes darlığı veya zatürree gibi solunum sorunları da görülebiliyor. Virüsün en ciddi komplikasyonu beyin iltihabı (ensefalit) olarak kaydediliyor; bu durum, başlangıç belirtilerinden birkaç gün ila birkaç hafta sonra kafa karışıklığı, bilinç değişiklikleri, nöbet ya da koma gibi ciddi nörolojik semptomlara neden olabiliyor. Bazı hastalarda ise menenjit gelişme riski mevcut.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TÜRSAB’dan Seyahat Platformlarına Erişim Engeli Talebi

TÜRSAB, Airbnb, Expedia ve Agoda'nın da aralarında bulunduğu 10 yabancı seyahat platformuna karşı hukuki işlem başlattı. Bu firmaların mevzuata uymadığı öne sürüldü.
Gündem

Anta Sports: Puma’nın En Büyük Hissedarı Oluyor

Çinli Anta Sports, Puma’daki Pinault ailesine ait yüzde 29,06 hissesini 1,5 milyar euroya satın alarak, şirketin en büyük hissedarı oldu.
Gündem

Ford ve GM’den First Brands İçin Finansman Görüşmeleri

Ford ve General Motors, iflas durumundaki parça tedarikçisi First Brands Group için finansman sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.
Gündem

TMSF Boyteks Tekstil Hisselerini İhaleye Çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine'ye ait Boyteks Tekstil'in tamamını 14,3 milyar TL bedelle satışa sunmaya karar verdi.
Gündem

Migros, Taşeron Sistemi Kaldırarak Çalışanlarını Kadroya Aldı

Migros, 43 dağıtım merkezinde taşeron olarak çalışan 7 bin 875 kişiyi kadrosuna geçirerek, sendikal haklar sunmaya başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.