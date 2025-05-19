Hindistan-Pakistan Geriliminde Yeni Gelişme: Influencer Gözaltında

Hindistan-Pakistan Gerilimi Devam Ediyor

JYOTI MALHOTRA’NIN GÖZALTINA ALINMASI

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki saldırının ardından Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırıları ile artan gerilim sürüyor. Hindistan polisi, “seyahat influencer’ı” olarak bilinen Jyoti Malhotra’yı “casusluk” suçlamasıyla gözaltına aldı. Haryana eyaletinde yaşayan bu YouTuber, iddiaya göre geçmişte sık sık komşu ülke Pakistan’a seyahat etmişti ve son gidişini Mart 2025’te gerçekleştirmişti.

POLİS ARAŞTIRMALARA DEVAM EDİYOR

BBC’nin haberine göre, Haryana polisi, Malhotra’nın Pakistan Yüksek Komisyonu’ndan bir yetkiliyle temas halinde olduğunu öne sürdü. Söz konusu Pakistanlı yetkili, bu ayın başında Hindistan’dan sınır dışı edilmişti. Malhotra’nın babası ise, kızının önce gerekli izinleri aldıktan sonra Pakistan’a gittiğini dile getirerek, casusluk iddialarını reddetti.

MALHOTRA’NIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Genç kadın, sosyal medya profillerinde kendisini “eski fikirlere sahip modern bir kız” olarak tanımlıyor. YouTube kanalında 377 bin abonesi bulunan Malhotra’nın Instagram’da da 133 bin takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarında Hindistan’daki birçok yeri yanı sıra Bangladeş, Çin, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya gibi ülkeleri ziyaret ettiği görülüyor. Hindistanlı yetkililer, Malhotra’ya sorgu esnasında dünya seyahatlerini nasıl finanse ettiği hakkında sorular yöneltti. Gereken bilgilere göre, yaptığı seyahatler, bilinen gelir kaynaklarını aşıyordu.

PAHALGAM SALDIRISI İLE BAĞLANTILI İDDİALAR

Polis, Malhotra’nın “Pakistan istihbarat ajanları” ile temas halinde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşı ile sürekli irtibatlı olduğunu ileri sürdü. Ayrıca, Hindistan polisi, Malhotra’nın, iki ülke arasındaki gerilimi artıran Pahalgam saldırısıyla olası bağlantısını da araştırıyor. Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer YouTube influencer’ları ile bağlantılı olduğunu ve sponsorlu seyahatlerle Pakistan’a gittiğini haber verdi. İki ülke arasındaki gerilim tırmanırken, polisin Malhotra’nın temas halinde olduğunu söylediği Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’den 13 Mayıs’ta ülkeden ayrılması istenmişti.