Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım: Silahlarımızı Bırakmayacağız

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Beyrut’un Dahiye bölgesinde video konferans aracılığıyla bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Kasım, İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini ifade etti. Ateşkese bağlı olduklarını vurgulayan Kasım, bununla birlikte İsrail’in saldırılarını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ

Kasım, Lübnan ordusuyla iş birliğine her zaman açık olduklarını belirtirken, Hizbullah’ın silahlarını bırakmayacağını yineledi. Bu konuda geri adım atmayacaklarını vurgulayan Kasım, silahların örgüt için en temel güvenlik unsuru olduğunu savundu.

DEVLETE “TAVİZ VERMEYİN” ÇAĞRISI

Kasım, Lübnan yönetimine seslenerek, İsrail ile yürütülen müzakerelerde kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca mevcut hesapların ve izlenen adımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

SİLAHLARIN DEVLET TEKELİNDE TOPLANMASI TARTIŞMASI

Lübnan’da silahların devletin elinde toplanması amacıyla 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına yönelik bir plan hazırlama görevi verilmişti. Bu karar, Hizbullah’ın silahlı varlığına dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

DİPLOMATIK ELEŞTİRİLER

Diğer yandan, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, yaptığı açıklamalarda Hizbullah’ın silahlarının İsrail saldırılarına karşı etkili olmadığını savundu. Recci, “Ulusal çıkarlar doğrultusunda devlet, Hizbullah’la silahlarını teslim etmesi için diyalog yürütüyor fakat Hizbullah bunu şu ana kadar reddediyor. Hizbullah silahını teslim etmeli.” ifadelerini kullandı.