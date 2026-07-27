Hızlı Şarj Batarya Ömrünü İki Kat Azaltıyor

Ekonomi
Farklı renklerde elektrikli araçlar yan yana dizilmiş
Geotab'ın araştırması, batarya kapasite kaybının yıllık ortalama yüzde 2,3 olduğunu ortaya koyuyor.
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Geotab’ın 21 farklı modelden 22 bin 700 araçlı kapsamlı araştırması batarya kapasite kaybını inceledi. Bataryalar yılda ortalama yüzde 2,3 kapasite kaybediyor. Sekiz yıl sonunda başlangıç kapasitesinin yüzde 81,6’sı korunuyor. Düşük güçlü şarj kullanan araçlarda yıllık kayıp yüzde 1,5 seviyesinde kalıyor. Yüksek güçlü hızlı şarj yoğun kullanıldığında bu oran yüzde 3’e çıkıyor.

AŞIRI SICAKLAR BATARYA ÖMRÜNÜ ETKİLİYOR

Sıcak iklim batarya sağlığını olumsuz etkiliyor. Sıcak bölgelerdeki araçlarda yıllık kayıp 0,4 puan daha yüksek. Araştırma hızlı şarjın tamamen bırakılmasını önermiyor. İhtiyaç dışında sürekli kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Günlük kullanımda düşük güçlü şarj tercih edilmeli. Hızlı şarj ise uzun yol ve zorunlu durumlarla sınırlı kalmalı. Bu yöntem batarya ömrünü korumaya yardımcı oluyor.

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