İBB’ye 5. Dalga Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden bazıları tutuklandı. Bu isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu bulunuyor. Toplamda 22 kişi tutuklandı. Bu gelişme, yaklaşık 7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan operasyonlar zincirinin bir parçası. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokratın yanı sıra Beşiktaş, Beykoz, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları da daha önce tutuklanmıştı. En son operasyon, 31 Mayıs Cumartesi sabahı gerçekleştirildi.

İFADELER VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Operasyon hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma çerçevesinde, iş insanı Aziz İhsan Aktaş gibi bazı kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçildi. Gözaltı kararları ve arama emrinin ardından, gözaltına alınan isimlerin emniyet işlemleri dün sabah tamamlandı. İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen başkanların savcılık ifadeleri akşam saatlerinde sona erdi. Savcılık, 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Ardından yapılan işlemler sonucunda, 22 kişi tutuklandı.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI VE GAZİOSMANPAŞA DURUMU

Son gelişmelerle birlikte tutuklu CHP’li belediye başkanları sayısı 11’e yükseldi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu birçok belediye başkanı gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, tutuklanan isimler arasında. İçişleri Bakanlığı’nın Bahçetepe’yi görevden uzaklaştırması sonrası, belediye meclisi yeni bir başkan seçmek üzere toplanacak. Meclis’teki çoğunluğun AK Parti ve MHP ittifakında olması, yeni başkanın bu partilerden seçilme ihtimalini artırıyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.