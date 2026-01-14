Ibrahimovic’in Oğlu Ajax’ta Kiralık Olarak Başladı

ibrahimovic-in-oglu-ajax-ta-kiralik-olarak-basladi

İŞVEÇLİ YILDIZIN OĞLU AJAX’A KİRALANDI

İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, İtalyan kulübü Milan’dan Hollanda temsilcisi Ajax’a sezon sonuna dek kiralandı.

AJAX’DAN AÇIKLAMA

Hollanda kulübü tarafından yapılan duyuruda, “Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic’in Milan’dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı.” ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, “Kiralık sözleşmesi altı ay sürecek ve bu süre içerisinde Ajax’ın satın alma opsiyonu da bulunuyor.” bilgisi aktarıldı.

