İKSV ile Fiba Arasında İşbirliği

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İKSV ve Fiba Grubu işbirliği tanıtım etkinliği katılımcıları
Fiba Salon İKSV, çeşitli etkinliklerle kültürel bir buluşma noktası olarak sonbahar sezonuna hazırlanıyor.
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) performans mekânı, 26 Temmuz 2026’da Fiba Grubu ile imzaladığı uzun soluklu işbirliğiyle Fiba Salon İKSV adıyla faaliyete geçti. Mekân sonbahar sezonunda konser, tiyatro, edebiyat ve bilim söyleşileri sunacak. Caz kulübü akşamları ve öğrencilere yüzde 50 indirim de olacak.

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