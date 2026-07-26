İKSV ile Fiba Arasında İşbirliği

Mersin'de dört genç ile kafe işletmecisi arasında çıkan kavgaya soruşturma başlatıldı. Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nin kumsalında güneşlenen gençler ile bir kafenin ortağı K.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.