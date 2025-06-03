İlker Aksum Trafikte Kavga Etti. Eşi Açıklama Yaptı

İLKER AKSUM’UN TRAFİK TARTIŞMASI

Şu sıralar ‘Siyah Kalp’ dizisinde Tahsin karakterine hayat veren İlker Aksum, önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafiğe dair bir tartışma içine girdi. Görüntülerde Aksum’un başka bir sürücüye bağırarak küfür ettiği anlar görüldü. Bu sırada yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da bu çabası sonuç vermedi. O anlara ait görüntüler, etraftaki kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili olarak İlker Aksum’un eşi Dilay Ekmekçioğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Ekmekçioğlu, şunları söyledi: “BUNU ÇEKMEK İÇİN KAVŞAĞIN ORTASINDA DURDU.” Açıklamasında, “Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker bu kabalığa tepki verdi” dedi. Duyduğu saygısızlık karşısında tartışmanın geldiği son noktayı, “İlker’in tartışmanın son anlarındaki siniri zaten medyada” ifadeleriyle özetledi.

O ANLAR VE SONRASI

Ekmekçioğlu, tartışmanın ardından kendisinin yaşadığı zorlukları anlattı. “Bu video için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu” diyerek, videoyu çeken kadına yönelik düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca, “Bir kadın olarak, bir anne olarak en azından o an benim yaşadığım zorluğa karşı kim olmayı seçtiği kişi için… Üzgünüm” sözlerini ekledi.

İLKER AKSUM’DAN YANIT

İlker Aksum daha sonra kendi sosyal medya hesabında bir video paylaşarak yaşananları anlattı. “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim” dedi. Aksum, hayranlarından özür dileyerek, tartışmanın karşı tarafın başlattığını belirtti.