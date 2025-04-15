İnan Kıraç’ın Evliliği İptal Edildi

EVLİLİK İPTALİ İÇİN BAŞVURU

İş insanı İnan Kıraç (87), 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmişti. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne, bu evliliğin iptali için başvurdu. İpek Kıraç, evlilik öncesinde İnan Kıraç için bir özel hastaneden alınan raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK

Mahkeme, Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verdi. İnan Kıraç ve avukatı, öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı. Psikiyatrik muayenenin ardından hazırlanan rapor mahkemeye iletildi. Yapılan muayenede İnan Kıraç’a “demans” teşhisi konuldu ve mahkeme tarafından vasi atandı.

RAPORDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla, İnan Kıraç’a Adli Tıp Kurumu’nda yöneltilen soruları ve Kıraç’ın verdiği cevapları haberleştirdi. Adli Tıp Kurumu raporunda, İnan Kıraç’ın yanıt veremediği bazı sorular yer aldı. Sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı: “26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından, kişinin fiil ehliyetinin ortadan kalktığı, demans hâlinin saptandığı…”.

MUAYENEDEN NOTLAR

Raporda, İnan Kıraç’ın yaşamsal olaylar ve olayların tarihine dair bazı bilgileri bilmediği belirtildi. İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini bildiği, ancak ölüm yılını ve gününü hatırlamadığı kaydedildi. Adli Tıp Kurumu binasında bulunduğunu bilemediği, haftanın günlerini doğru sayamadığı ve saat çiziminde sorun yaşadığı aktarıldı. Gündemdeki konularla ilgili sorulara cevap veremediği, Cumhurbaşkanı’nın adını bildiği ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın adını hatırlayamadığı ifade edildi. Muayene sırasında, “Bugün ben yokum, güya çalıştım geldim” demesi de rapora not edildi. İpek Kıraç’ın davayı açtığı evliliğin iptali için duruşma, 27 Mayıs’ta görülecek.