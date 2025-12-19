Kasım Garipoğlu’nun Yalısında Uyuşturucu Partisi İddiaları

kasim-garipoglu-nun-yalisinda-uyusturucu-partisi-iddialari

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU BÜYÜYOR

Boğaz’ın prestijli bölgelerinden birinde, ünlülerin de adı geçen bir uyuşturucu operasyonunun ikinci aşaması sürmekte. Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şimdi, Garipoğlu’nun lüks yalısından çıkan görüntüler dikkat çekiyor; uyuşturucu ekipmanları ve gizli çekmecelerden fırlayan sahte dolarlar medyada geniş yankı buldu.

ÜNLÜ İSİMLERE YAKALAMA EMRİ!

Operasyon, medya camiasından sanatçılara, sosyal medya fenomenlerinden iş insanlarına kadar geniş bir kişileri kapsıyor. Operasyonda, Kasım Garipoğlu ile birlikte Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş gibi isimler için de yakalama emri verilmiş durumda. İddialara göre, Boğaz’daki bu yalıda ünlülerin katılımıyla uyuşturucu partileri gerçekleştiriliyordu.

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntüler, bu iddiaları somutlaştırıyor. Yalının içinde uyuşturucu kullanımı için çok sayıda ekipman, borular ve hazırlık malzemeleri yer alıyor.

