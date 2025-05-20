İngiltere Menşeli Ürünler Geri Çağrılıyor

Grape Tree markasına ait “Çiğ Tuzsuz Macadamia Fındıkları” ürününde Shiga toksini üreten E.coli tespit edildiği için geri çağırma süreci başlatılmış durumda. Bu geri çağırma, son tüketim tarihi 11 Temmuz 2026 olan 250 gramlık kuruyemiş paketlerini kapsıyor. Marka, ürünü satın alan müşterileri bu ürünleri tüketmemeleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

PARA İADESİ İŞLEMİ

Grape Tree’nin bir sözcüsü, “Yukarıda ayrıntıları verilen 250 gram Çiğ Tuzsuz Macadamia Fıstığı satın aldıysanız, bunları yemeyin. Bunun yerine, etkilenen parti kodunu satın alıp almadığınızı kontrol edin. Bunu, bu uyarının bir fotoğrafını çekerek ya da evde referans olarak kullanmak üzere parti kodunu/son kullanma tarihini yazarak yapabilirsiniz. Tam para iadesi için ürünü mağazaya iade edin (makbuzlu veya makbuzsuz)” dedi.

İNGİLTERE, GALLER VE İSKOÇYA’DA YAPILAN GERİ CAĞIRMA

Gıda Standartları Ajansı, ürün geri çağırma bildirimini yayımladı ve bunun yalnızca İngiltere, Galler ve İskoçya’yı kapsadığını belirtti. Başka bir sözcü, “Ürünü satın aldıysanız yemeyin. Bunun yerine tam para iadesi için satın aldığınız mağazaya iade edin.” ifadelerini kullandı.

DİĞER GIDA GERİ ÇAĞIRMALARI

Bu açıklama, Lidl’in yakın zamanda salmonella olabileceği gerekçesiyle tuzlu atıştırmalıklarından birini tüketmemeleri için müşterilerine uyarıda bulunduğu dönemde yapıldı. İndirimli süpermarket, sorunun tespit edilmesinin hemen ardından Sol & Mar Chicharricos BBQ Pork Scratchings ürününü geri çağırdı. Geri çağırma işlemi, son tüketim tarihleri 5 Ağustos 2025 ile 12 Ağustos 2025 arasında olan 100 gramlık domuz eti kazıtma paketlerini etkiledi.

LAZANYA ÜRÜNLERİNDE DE GERİ ÇAĞIRMA

Iceland, son kullanma tarihi 23 Temmuz 2026 ve 30 Temmuz 2026 olan paketlerde sert plastik parçalarının bulunma ihtimali nedeniyle Sebzeli Lazanya ürününü geri çağırdı. Ayrıca, bazı makarna sosu kavanozlarının cam parçaları içerdiği endişesinin ardından da hızlı bir şekilde süpermarket raflarından toplatıldı.

SOS ÜRÜNLERİ İÇİN UYARI

FSA, patlıcan, domates ve sarımsak karışımına sahip Organico’nun Organik Alla Norma Sosu için güvenlik endişelerinin dile getirilmesi üzerine net bir “yemeyin” uyarısı yaptı.