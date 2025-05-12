İnşaat Maliyeti Yüzde 23,33 Arttı

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ MART VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini duyurdu. Buna göre, endeks martta, bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise artış oranı yüzde 23,23 olarak belirlendi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi ise yüzde 0,8 oranında yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi de yüzde 31,72 oranında artış yaşadı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ VERİLERİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yıl ile kıyaslandığında ise yüzde 23,6 oranında bir artış kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi ise yüzde 0,54 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine bakıldığında malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,77 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN MALİYET ENDESKİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,05 oranında artış sergiledi. Bu yapılar kapsamında, malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,82, işçilik endeksi ise yüzde 1,74 oranında yükseldi. Ayrıca, geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,14, işçilik endeksi ise yüzde 35,22 oranında artış gösterdi.