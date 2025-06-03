Inter Ve Inzaghi’nin Yolları Ayrıldı

INTER KULÜBÜ’NDEN INZAGHI İLE YOLLARINI AYIRMA KARARI

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta’nın bugün deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından, mavi-siyahlı kulüp yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Inzaghi’nin kulüp tarihinde takımın başında en fazla maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu ifade edilerek, “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Inzaghi’nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveriyle harmanlanmış bir dönem olarak hatırlanacaktır. Kendisi, Inter’in başarılar listesinin büyümesine önemli katkıda bulunmuştur ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.” denildi.

INZAGHI’DEN VEDA MEKTUBU

Kulübün resmi sitesinde ayrıca teknik direktör Inzaghi’nin veda mektubu yayımlandı. Inzaghi mektubunda, bugüne kadar duyulan güven için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik.” Inzaghi, son sözünü ise onu destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadıkları 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adadığı belirterek, “Sizi asla unutmayacağım.” dedi.

INZAGHI’İN BAŞARI DOLU DÖNEMİ

Inzaghi, Temmuz 2021’de göreve geldiği Inter ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanmış, ayrıca mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı. Inzaghi yönetimindeki Inter’in bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir kupa kazanamaması ve son olarak “Devler Ligi” finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi farklı bir skorla kaybetmesi, deneyimli çalıştırıcının kulüpteki geleceğini tartışmaya açmıştı. Ayrıca, İtalyan spor basını, Inzaghi’nin Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal’in başına geçmesi yönünde spekülasyonlar yapıyor.