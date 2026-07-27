İpek Filiz Yazıcı ve Sevgilisinden Yeni Kare

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında evlendiği şarkıcı Ufuk Beydemir’den geçtiğimiz sene tek celsede boşandı. Güzel oyuncu şimdi fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşıyor. Yazıcı, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medyada paylaştı.

BOŞANMA RESMİ OLARAK DUYURULDU

Çift, avukatları aracılığıyla ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada geçen hafta resmen boşandıkları belirtildi. İkili, hayatlarını güzellikle birleştirdikleri gibi ayrıldıklarını ifade etti. Dört yılı aşkın birlikteliklerine saygı duyduklarını vurguladılar.

YENİ İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Boşanmanın ardından Yazıcı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikte olduğu öne sürüldü. İkili, bir maratonda arkadaş grubuyla poz verince iddialar alevlendi.

AŞK İLAN EDİLDİ VE ROMANTİK KARE

İpek Filiz Yazıcı daha önce aşk iddialarını yalanlamıştı. Ancak daha sonra ilişkisini resmen ilan etti. Oyuncu, İhsan Taha Torğut ile romantik bir karesini yayınladı. Paylaşımının altına “Biraz da aşk” notunu yazdı.