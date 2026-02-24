İran Çin’den Gemisavar Füzeleri Alımına Yaklaştı

ABD’nin TÜRKİYE’YE GÖNDERDİĞİ SAVAŞ GEMİLERİ

ABD, İran’a potansiyel bir saldırı öncesinde bölgeye sayısız savaş gemisi göndermişken, İran’ın ise Çin’den gemisavar süpersonik seyir füzeleri alma konusunda önemli bir anlaşmaya yaklaşmış olduğu bildiriliyor. Müzakerelerle ilgili bilgisi olan altı kaynak, Çin üretimi CM-302 füzelerinin İran’a satışı için anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ancak henüz bir teslimat tarihinin netlik kazanmadığını belirtti.

CM-302 FÜZELERİ TEHDİT OLUŞTURABİLİR

CM-302 füzeleri, yaklaşık 290 kilometre menzil sunuyor ve gemilerin füze savunma sistemlerinden kaçınmak amacıyla alçak irtifada hızlı bir şekilde hareket ediyor. İki uzman, İran’ın bu füzeleri edinmesi halinde bölgedeki ABD donanmasına karşı önemli bir tehdit oluşturabileceğini kaydetti. İranlı araştırmacı Danny Citrinowicz, “Bu füzelerin önlenmesi çok zor.” şeklinde ifade ederken, “İran’ın bölgedeki gemilere saldırma kabiliyeti elde etmesi oyunu tamamen değiştirir.” dedi.

MÜZAKERELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

İran devleti yetkililerinin kaynaklardan aldığı bilgiye göre, en az iki yıl önce başlayan müzakereler, geçen yıl Haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından ivme kazanmış ve yaz aylarında kritik bir aşamaya geçmiştir. Güvenlik kaynakları, İran Savunma Bakanı Yardımcısı Mesud Oraei ve diğer İran ordusu yetkililerinin Çin ziyaretinde bulunduğunu aktardı. Oraei’nin bu ziyareti daha önce açıklanmamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “İran, müttefikleriyle askeri ve güvenlik anlaşmalarına sahip ve bu anlaşmaların kullanımı için uygun bir zaman.” şeklinde açıklama yaptı.

ÇİN’DEN GELİŞMİŞ TEÇHİZAT

Eğer anlaşma gerçekleşirse, teslim edilecek füzeler, Çin’in İran’a gönderdiği en gelişmiş askeri teçhizat olarak kaydedilecek. Bu silahların teslimatı ayrıca Birleşmiş Milletler’in İran’a karşı Eylül ayında yeniden yürürlüğe koyduğu silah yaptırımlarını ihlal etmeyi de beraberinde getirecektir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı Pieter Wezeman, bu anlaşmanın, İran’ın geçen yılki savaşta harcadığı silah stoku için büyük bir takviye olacağını belirtti.

DÜNYANIN EN İYİ GEMİSAVAR FÜZESİ

Devlet kontrolündeki Çin Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC), CM-302 füzelerinin dünyanın en iyi gemisavar füzesi olduğunu ve uçak gemisi ile destroyerleri batırma kapasitesine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu füzeler, gemilere, hava araçlarına veya karasal araçlara monte edilebiliyor ve kara hedeflerine karşı etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Altı kaynak, İran’ın Çin’den karadan havaya füze sistemleri, anti balistik silahlar ve uydu karşıtı silahlar temin etmek amacıyla da görüşmelerde bulunduğunu aktardı.