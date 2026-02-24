Gazze Can Kaybı 72 Bin 73’e Yükseldi

gazze-can-kaybi-72-bin-73-e-yukseldi

İsrail, Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını Gazze Şeridi’nde çeşitli bahanelerle ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 7 yaralı getirildiği bildirildi.

ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 615

Bakanlık, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen süre içinde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 615 olduğunu duyurdu.

YARALI SAYISI 1.658 OLDU

Aynı açıklamada, enkaz altından çıkarılan kişi sayısının 726’ya, yaralı sayısının ise 1.658’e ulaştığı aktarıldı. 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları sonucunda toplam ölü sayısının 72.073 olduğu, yaralı sayısının ise 171.756’ya çıktığı ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD Petrol Tankeri Takibi: Karayipler’den Hint Okyanusu’na Uzandı

ABD Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik Komutanlığı'nın yaptırım altındaki bir petrol tankerine Hint Okyanusu'nda müdahale ettiğini duyurdu.
Gündem

Ebru K. Dosyasında Şok İtiraflarla Yeni Gelişmeler

Manisa'da 2009'dan beri kayıp olan Ebru K'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Eski eniştesinin itirafıyla İzmir'de yapılan kazıda, kadına ait kemik parçaları bulundu.
Gündem

Erdoğan Güvenlik Güçlerine İftar Verdi Başarı Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de güvenlik güçleriyle iftar yaparak, terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Güvenliğin Türkiye'nin tüm bölgelerinde sağlandığını ve turizmin arttığını belirtti.
Gündem

GNC Makina Prida Ödülü ile CNC Masters Projesini Taçlandırdı

GNC Makina'nın düzenlediği CNC Masters Yarışması, PRİDA 2025 Ödülleri'nde İşveren Markası İletişimi kategorisinde ödül aldı. Proje, nitelikli insan kaynağına yönelik önemli bir çözüm sunuyor.
Gündem

Bebek Giyiminde Kalite ve Konforun Önemi

Yeni ebeveyn olmak, hayatınızı köklü bir şekilde dönüştürür; tüm kararlarınız, o sevimli bebeğin ihtiyaçlarına odaklanır.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.