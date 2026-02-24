Gazze Can Kaybı 72 Bin 73’e Yükseldi

İsrail, Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını Gazze Şeridi’nde çeşitli bahanelerle ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 7 yaralı getirildiği bildirildi.

ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 615

Bakanlık, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen süre içinde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 615 olduğunu duyurdu.

YARALI SAYISI 1.658 OLDU

Aynı açıklamada, enkaz altından çıkarılan kişi sayısının 726’ya, yaralı sayısının ise 1.658’e ulaştığı aktarıldı. 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları sonucunda toplam ölü sayısının 72.073 olduğu, yaralı sayısının ise 171.756’ya çıktığı ifade edildi.