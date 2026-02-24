Kadın Cesedi Şarampolde Bulundu: Boğulma İhtimali Üzerinde Duruluyor

Olay, sabah saat 08.30 civarında Gazipaşa merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Zeytinada Mahallesi’nde, D-400 kara yolu Sazak mevkisinde gerçekleşti.

ŞARAMPOLDE BULUNDU

Bahçesini sulamak üzere bölgeye giden çiftçilerin dikkatini çeken hareketsiz kadın, ihbar edilmesi sonucu jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalarda cesedin üzerinde kimlik bulunmadığı ve otopsi için morga kaldırıldığı bildirildi.

BOĞULMA ŞÜPHESİ

Boğulma ihtimali üzerinde duran yetkililer, cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.