ABD’den Lübnan’a Seyahat Uyarısı Zorlu Dönemde Güçleniyor

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, PERSONELİNİ ÇEKME KARARI ALDI

Beyrut’taki ABD Büyükelçiliği, İran’a yönelik askeri müdahale olasılığının artması üzerine temel görevli olmayan personelinin Lübnan’dan ayrılmasını talep etti. Yetkili bir isim, elçiliğin çekirdek kadrosunun işlerine devam ettiğini ve “Lübnan’daki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için güvenlik amacıyla kısa bir önlem alındığını” açıkladı. Aynı gün ABD, vatandaşlarının Lübnan’a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Seyahat uyarısı, en yüksek seviye olan “Seviye 4: Seyahat Etmeyin” kategorisinde kalmaya devam ediyor.

GÜVENLİK TEHDİTLERİ ÜZERİNE EK UYARILAR

Yetkililer, bölgede “güvenlik tehditleri sebebiyle” ek kısıtlamaların uygulanabileceği hususunda uyarıda bulundu. Washington yönetimi, daha önce benzer tahliye kararlarını, İran destekli grupların olası misilleme ihtimallerine karşı Bağdat, Kuveyt ve Bahreyn elçiliklerinde de uygulamıştı.

NÜKLEER GÖRÜŞMELERDE HAREKETLİLİK

Diplomatik ilişkiler devam ederken, ABD ve İranlı müzakereciler Perşembe günü Cenevre’de üçüncü tur nükleer görüşmeler için bir araya gelecek. Aynı dönemde, USS Gerald R. Ford adlı uçak gemisinin İsrail açıklarına ulaşacağı belirtiliyor. Uçak gemisinin bölgeye varışıyla birlikte İran’a yönelik muhtemel bir operasyonun hazırlıkları tamamlanacak. Görüşmelere, ABD elçileri Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın katılması bekleniyor. Başkan Trump, iki tarafın bir anlaşmaya varması için İran’a on beş günlük bir süre tanımış durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki tarafın nükleer konularda “iyi bir şansa” sahip olduğunu vurgularken; zenginleştirme dahil barışçıl nükleer enerji hakkına sahip olma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

