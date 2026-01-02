İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hükümetin Sorumluluğu Kaçınılmaz

İRAN CUMHURBAŞKANI HALKIN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ KABUL ETTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliği ile ilgili olarak mevcut sorunların hükümeti ilgilendirdiğini ifade etti. Dış aktörlere, özellikle ABD’ye suçlama yöneltmemeleri konusunda yetkililere çağrı yapan Pezeşkiyan, bu tutumla sorunların çözümü konusunda daha etkin bir zihniyet geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ZİHNİYETLE İLGİLİ

İran basınına yansıyan habere göre, Çehar Mahal Bahtiyari eyaletindeki ziyareti sırasında konuşan Pezeşkiyan, meselelerin üstesinden gelinme konusunda başarı seviyesinin zihniyet ve yaklaşım biçimiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti. Hükümetin, halkın memnuniyetini sağlamak adına etkili hizmetler sunması, kaynakları verimli yönetmesi ve ekonomik ile sosyal sorunlara pratik çözümler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

SORUMLULUK HÜKÜMETİN

Cumhurbaşkanı, “İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir.” ifadeleriyle sorumluluklarının farkında olduklarını ortaya koydu. Ayrıca, bazı ürünlerin ithalatında devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlaması uygulamasını sona erdireceklerini de açıkladı.