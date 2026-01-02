İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hükümetin Sorumluluğu Kaçınılmaz

iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-hukumetin-sorumlulugu-kacinilmaz

İRAN CUMHURBAŞKANI HALKIN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ KABUL ETTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliği ile ilgili olarak mevcut sorunların hükümeti ilgilendirdiğini ifade etti. Dış aktörlere, özellikle ABD’ye suçlama yöneltmemeleri konusunda yetkililere çağrı yapan Pezeşkiyan, bu tutumla sorunların çözümü konusunda daha etkin bir zihniyet geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ZİHNİYETLE İLGİLİ

İran basınına yansıyan habere göre, Çehar Mahal Bahtiyari eyaletindeki ziyareti sırasında konuşan Pezeşkiyan, meselelerin üstesinden gelinme konusunda başarı seviyesinin zihniyet ve yaklaşım biçimiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti. Hükümetin, halkın memnuniyetini sağlamak adına etkili hizmetler sunması, kaynakları verimli yönetmesi ve ekonomik ile sosyal sorunlara pratik çözümler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

SORUMLULUK HÜKÜMETİN

Cumhurbaşkanı, “İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir.” ifadeleriyle sorumluluklarının farkında olduklarını ortaya koydu. Ayrıca, bazı ürünlerin ithalatında devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlaması uygulamasını sona erdireceklerini de açıkladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.
Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.