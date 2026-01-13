İran’da Protesto Gösterileri Tırmanıyor: Ölü Sayısı 646’ya Ulaştı

İran’da iki haftayı aşan protestoların tansiyonu artarak sürüyor. Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 646’ya ulaştığını bildiren kaynaklara göre, 10 bin 721 kişi de gözaltında. İran’ın 31 eyaletinde gerçekleşen gösterilerde 9’u on sekiz yaşından küçük toplam 505 eylemci ile güvenlik güçlerine ait 133 kişi ve 1 savcı yaşamını yitirirken, protestolar sırasında olay yerinde bulunan 7 kişi de hayatını kaybetti.

REJİM DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA İNDİ

Protestoların 16. gününde rejim destekçilerinin sokaklarda olduğu gözlemlendi. Başkent Tahran ve birçok kentte bir araya gelen binlerce kişi, protesto gösterilerinin sorumlusunu ABD ve İsrail olarak gösterip “İsrail’e ölüm” sloganları attı. Gösterilerde konuşma yapan Meclis Başkanı Galiban, “Teröristlere karşı savaş halindeyiz” ifadesini kullanarak, İran’a yönelik olası bir saldırıya karşı ABD Başkanı Trump’a “unutamayacağı bir ders” verecekleri yönünde bir tehditte bulundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kesik olan internet erişiminin güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla tekrar sağlanacağını belirtirken, Trump’ın askeri müdahale tehdidi ile ilgili olarak “İran savaşı arayışında değil, ama savaşa tamamen hazır.” dedi.

TRUMP’DAN YENİ YAPTIRIM DUYURUSU

ABD Başkanı Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada bu kararın derhal yürürlüğe girdiğini ve “kesin ve nihai” olduğunu vurguladı.

BEYAZ SARAY: ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanma konusunda tereddüt etmediğini belirtirken, diplomasiye öncelik verildiğini ifade etti. İran’daki durumu yakından takip ettiklerini belirten Leavitt, tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydederken, hava saldırılarının bir seçenek olabileceğini belirtti ve İran yönetimiyle ilgili açıklamaların içeriğini aktardı.

İRAN’DAKİ ABD’LİLERE GEÇİŞ ÖNERİSİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşlarına Türkiye ya da Ermenistan üzerinden karayoluyla çıkış yapmayı düşünmelerini önerdi.

İSRAİL YÜKSEK TEYAKKUZDA

İsrail ordusu, İran’daki protestolar ile ilgili bir açıklama yaparak, durumun iç mesele olduğunu ancak hazırlıklara devam ettiklerini belirtti. IDF Sözcüsü, “Savunmada hazır durumdayız ve sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuzdayız.” dedi. Ayrıca, gelişmelerle ilgili düzenli değerlendirmelerin sürdürüleceğini ve değişiklik olması durumunda bilgilendirileceğini aktardı.

REŞT’TE DÜKKANLAR ATEŞE VERİLDİ

İran devlet televizyonu, Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkanın ateşe verildiğini bildirdi. Halen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sürerken, Gilan Valisi, Reşt Çarşısı’nı yeniden inşa edeceklerini açıkladı.

PROTESTOLARIN GEÇMİŞİ

28 Aralık 2025’te başlayan protestolar, yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybı ve ekonomik sorunlarla başlamış, ardından ülke genelinde yayılmıştır. Gösterilerin 15. gününde yayımlanan bir raporda, hayatını kaybedenlerin sayısının 544 olduğu, gözaltına alınan kişi sayısının ise 10 bin 681’e ulaştığı bildirilmiştir. Tahran Belediye Başkanı, protestocuların hem kamu hem de özel mülklere büyük zarar verdiğini belirtti.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Trump, İran’ın kırmızı çizgilerini aştığını belirtirken, “Ne zaman, nerede ya da nasıl hareket edeceğimizi söylemeyeceğim.” dedi. İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini ve masada güçlü seçenekler bulunduğunu ifade etti. Ayrıca İran’ın nükleer anlaşma müzakerelerine geldiği ve görüşme ayarlanacağı mesajı vermiştir.