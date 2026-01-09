İran’daki Protestolar: Hamaney Trump’ı Hedef Aldı

iran-daki-protestolar-hamaney-trump-i-hedef-aldi

İran’da yaşanan ekonomik kriz sonucu başlayan gösteriler, zamanla rejime karşı bir tavır almaya başladı. Protestoların artmasına neden olan açıklamalarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sessizliğini bozarak durumu değerlendirdi. Hamaney, yaptığı yorumlarla ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı ve “Trump, kendi ülkesinin sorunlarına odaklansın. Bazı göstericiler kamu mallarına zarar vererek Trump’ı memnun etmek istiyor” ifadelerini kullandı. Hamaney, ayrıca İran’a birlik olma çağrısı yaparak, “İran asla yabancılarla iş birliği yapmayacak” dedi.

İRAN’DA YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Hamaney, son on iki gün içerisinde meydana gelen can kayıplarının altını çizerken, “Ellerinin binden fazla İranlının kanıyla lekelenmiş” ifadelerini kullandı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Hamaney, “Bu kişi, ‘Emri ben verdim; savaş sırasında ben komuta ettim’ dedi. Yani, ellerinin İranlıların kanıyla lekelendiğini itiraf etti” şeklinde devam etti.

TARAF DEĞİŞTİRENLERİN KALDIRILDIĞI

Hamaney, “Ben İran devletinin destekçisiyim” diyenlerin sadece “bir avuç deneyimsiz, dikkatsiz ve düşüncesiz insan” tarafından kabul edildiğini vurguladı. Bu duruma dikkat çekerek, “Bir de işi yıkıma dayalı olanlar var” dedi.

VANDALİZM OLAYLARI

Son günlerde Tahran ve diğer bölgelerde yaşanan vandalizm olaylarına da değinen Hamaney, “Dün gece bir grup vandal, kendi ülkelerine ait bir binayı tahrip etti” açıklamasında bulundu. Protestoların gerçekleştiği alanlarda, bazı protestocuların Trump’ı memnun etme amacıyla belirli yerleri hedef aldığını dile getirdi.

TRUMP’IN PROTESTOCULARA DESTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’daki protestoculara destek verdi. “Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek” sözleriyle dikkat çeken Trump, bu bağlamda “Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SIKINTILAR VE PROTESTOLAR

İran’da yaşanan döviz kurundaki yükselme ve yüksek enflasyon neticesinde, esnaflar ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemler, zamanla hükümete karşı protestolara dönüşmüştü. Son dönemde İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi, halkta alım gücünün düşmesine yol açtı ve bu durum protestoları tetikledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.
Gündem

Suriye Geçiş Hükümetine Avrupa’dan Yüksek Düzey Ziyaret

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek, ülkenin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde destek sözü verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.