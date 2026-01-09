İran’daki Protestolar: Hamaney Trump’ı Hedef Aldı

İran’da yaşanan ekonomik kriz sonucu başlayan gösteriler, zamanla rejime karşı bir tavır almaya başladı. Protestoların artmasına neden olan açıklamalarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sessizliğini bozarak durumu değerlendirdi. Hamaney, yaptığı yorumlarla ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı ve “Trump, kendi ülkesinin sorunlarına odaklansın. Bazı göstericiler kamu mallarına zarar vererek Trump’ı memnun etmek istiyor” ifadelerini kullandı. Hamaney, ayrıca İran’a birlik olma çağrısı yaparak, “İran asla yabancılarla iş birliği yapmayacak” dedi.

İRAN’DA YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Hamaney, son on iki gün içerisinde meydana gelen can kayıplarının altını çizerken, “Ellerinin binden fazla İranlının kanıyla lekelenmiş” ifadelerini kullandı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Hamaney, “Bu kişi, ‘Emri ben verdim; savaş sırasında ben komuta ettim’ dedi. Yani, ellerinin İranlıların kanıyla lekelendiğini itiraf etti” şeklinde devam etti.

TARAF DEĞİŞTİRENLERİN KALDIRILDIĞI

Hamaney, “Ben İran devletinin destekçisiyim” diyenlerin sadece “bir avuç deneyimsiz, dikkatsiz ve düşüncesiz insan” tarafından kabul edildiğini vurguladı. Bu duruma dikkat çekerek, “Bir de işi yıkıma dayalı olanlar var” dedi.

VANDALİZM OLAYLARI

Son günlerde Tahran ve diğer bölgelerde yaşanan vandalizm olaylarına da değinen Hamaney, “Dün gece bir grup vandal, kendi ülkelerine ait bir binayı tahrip etti” açıklamasında bulundu. Protestoların gerçekleştiği alanlarda, bazı protestocuların Trump’ı memnun etme amacıyla belirli yerleri hedef aldığını dile getirdi.

TRUMP’IN PROTESTOCULARA DESTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’daki protestoculara destek verdi. “Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek” sözleriyle dikkat çeken Trump, bu bağlamda “Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SIKINTILAR VE PROTESTOLAR

İran’da yaşanan döviz kurundaki yükselme ve yüksek enflasyon neticesinde, esnaflar ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemler, zamanla hükümete karşı protestolara dönüşmüştü. Son dönemde İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi, halkta alım gücünün düşmesine yol açtı ve bu durum protestoları tetikledi.