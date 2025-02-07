İran’dan ABD Yaptırımlarına Sert Yanıt

ABD İRAN İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR GERİLİM DÖNEMİ

ABD ve İran arasındaki tansiyon, Washington’un Tahran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesiyle yeniden yükseliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın Çin’e ham petrol sevkiyatını destekleyen uluslararası ağa yaptırım uygulama kararını kınadı. Bekayi, “Yeni ABD yönetiminin, İran’ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı, yasadışı ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu adım, ABD’ye uluslararası sorumluluk yüklemektedir. İran İslam Cumhuriyeti, tek taraflı ve baskıcı bu girişimlerin sonuçlarından ABD’yi sorumlu tutmaktadır” şeklinde ifadelerde bulundu.

İRAN’A YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemek ve petrol ihracatını durdurmak amacıyla uyguladığı “maksimum baskı” politikasını yeniden hayata geçirecek bir başkanlık kararnamesi imzaladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın Çin’e ham petrol sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası bir şebekeye yaptırım uygulanacağını duyurdu. Bu bağlamda, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bazı şirketler ve gemiler yaptırım listesine alındı.