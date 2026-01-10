İran Ordusundan Protestolar İçin Kritik Açıklama

İran’da riyalin dolar karşısında büyük bir değer kaybı yaşanmasının ardından marketler ve pazar yerlerinde başlayan protestolar, hızla ülke genelinde yayılarak büyüdü. İran devlet televizyonuna göre, İran ordusu, ülkede süregelen gösteriler ve artan şiddet olaylarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

SİLAHLI KUVVETLER ULUSAL ÇIKARLARI KORUYACAK

Yapılan açıklamada, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Aynı zamanda, İran ordusunun, diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” mesajı verildi.

DÜŞMAN FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Açıklamada şu sözler yer aldı: “Bugün düşman farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor.”

İRAN PROTESTOLARI

28 Aralık 2025’te, ülkenin yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı büyük değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar neticesinde Tahran Büyük Çarşı’da esnaf tarafından başlatılan protestolar, hızla birçok kente yayıldı. Olaylarda resmi olarak ölen veya yaralanan bireylerle ilgili açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri haber ajansı, 9 Ocak’ta yayımladığı raporda, gösterilerin 13. gününde 15’i emniyet mensubu toplam 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.