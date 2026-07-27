İran Savaşına Dair 6 Kritik Soru

İran savaşı, bir başka dönüm noktasına daha yaklaşıyor olabilir. Üç aylık ateşkesin sona ermesinin ardından iki taraf bu ay yeniden çatışmaya başladı ancak hiçbir tarafın stratejik bir avantaj elde edebildiğine dair işaret yok. Savaş bir çıkmaza girmiş durumdayken, şu anda asıl hareketlilik, çatışmanın az sayıdaki ABD destekçisi arasında giderek azalan desteğin oluşturduğu görüntü. ABD operasyonları “askıya alınmış” olsa da, gece gündüz devam eden hava saldırılarının ardından Trump yönetimi rutin olarak tırmanışla flört ediyor. Peki sırada ne var? İşte kritik sorulardan bazıları.

CUMHURİYETÇİLERDEN SAVAŞA İLİŞKİN ARTIŞLI ELEŞTİRİLER

Başlangıçta savaşı eleştirmeyenler bile bunun ne kadar süreceğini sorgulamaya başladı. Laura Ingraham, geçen pazartesi gecesi “Trump için saat işliyor; seçmenler sandığa gitmeden bu savaştan çıkmalı. Bu birçok Cumhuriyetçiyi endişelendiriyor… Kasım’da kazanmak istiyorlarsa bu sonsuz bir dikkat dağıtıcı haline gelmemeli” dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise savaşın önemini vurguladıktan sonra “Artık toparlamalıyız” ifadesini kullandı. Louisiana Senatörü Bill Cassidy ise “Başkanın başlangıçtaki hedeflere ulaşma fırsatı vardı, ben de desteklemiştim, ama şu ana kadar olmadı” dedi. Ancak Trump’ın bu savaşı toparlamasının kolay bir yolu görünmüyor. İran oldukça avantajlı bir barış anlaşmasına bile (mutabakat zaptı) ilgi göstermedi ve Trump’ın yenilenen saldırıları ve tehditleri ülkeyi yıldırmış gibi durmuyor. Peki bu Cumhuriyetçiler, nükleer anlaşma olmazsa Trump’ı savaştan çıkmaya zorlayacak mı? Ya İran Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmeye devam ederse? Özellikle ikincisi, başka türlü satılması zor büyük bir kayıp olur. Önde gelen Cumhuriyetçiler anlaşma olmadan ya da boğaz sorunu çözülmeden çıkılması gerektiğini söylüyorsa, bu siyasi olarak korktukları anlamına geliyor. Trump ise ara seçimlerin “kendisi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı” konusunda ısrarcı.

ASKER KAYIPLARI VE TOPLUM DESTEĞİ ÜZERİNDEKİ BASKI

Trump, Mart ayından bu yana savaşta ilk kez ABD askerlerinin ölmesinden (düzenli saldırıların yeniden başlamasından bu yana dört asker) endişe duyduğunu açıkça belli etti. Bunun bir göstergesi olarak, mevcut ölü sayısını (18 ABD askeri) geçmişte çok daha yüksek kayıpların yaşandığı savaşlarla karşılaştırıp olumlu bir tablo çiziyor. Ayrıca, hayatını kaybeden askerlerin ve ailelerinin savaş çabasını desteklediğini kanıtsız bir şekilde iddia ediyor. (En az bir aile üyesi bunun tersini söyledi.) Anketler, başkanın kaygısının yerinde olduğunu gösteriyor. Mart ayında yapılan bir ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 42’si ve bağımsızların yüzde 53’ü, Ortadoğu’da ABD askerlerinin ölmesi veya yaralanmasının savaşa karşı çıkma olasılıklarını artıracağını söyledi. Pentagon hafta sonu sessizce kayıp veritabanını güncelledi; 140’tan fazla ek yaralı bildirerek toplamı 600’ün üzerine çıkardı. Geçmiş savaşlara göre daha düşük ölü sayısı bile orantısız bir etki yaratabilir, çünkü ABD halkı ölümlerin olmadığı aylarda bile savaşa büyük ölçüde karşı çıkmıştı. Artan benzin fiyatları da yeterli bir sebep gibi görünüyor. Halk savaşın amacını anlamadığı ve iyi bir sonuç beklemediği için asker ölümlerini kabullenmek daha da zorlaşabilir.

TRUMP'IN TIRMANIŞ SEÇENEKLERİ VE ENDİŞELERİ

Trump şu ana kadar tırmanışa direnmiş olsa da, artan çıkmaz nedeniyle bunun utanç verici bir geri çekilmeye alternatif olarak görülmesi mümkün. Endişeleri için geçerli nedenler var. Örneğin, Trump defalarca İran’ın altyapısını vurmakla tehdit etti ancak bu savaş suçu oluşturabilir. Diğer bir seçenek, Harq Adası veya Hürmüz Boğazı çevresi gibi stratejik bölgeleri kontrol altına almak. Bunlar İran’ın zor durumdaki ekonomisine katkı sağlayan kritik petrol merkezleri. Ancak bu büyük olasılıkla kara birlikleri gerektirecek; Mart ayında yapılan bir ankette Amerikalıların yüzde 68’i buna karşı çıktı ve bu, çok daha fazla kayıp ve daha uzun bir savaş riski taşıyor. Trump geçen hafta “büyük bir saldırıyı değerlendirdiğini” ve bunun “şimdiye kadarkilerden daha büyük” olacağını söyledi. Ancak benzer açıklamaları daha önce birçok kez yapmış ve İran’dan istediğini alamamasına rağmen geri adım atmıştı. Bir noktada tehditlerin işe yaramadığına karar vermesi muhtemel. Trump saldırıları hafta sonu durdurdu; BM Büyükelçisi Michael Waltz “görüşmelere alan açıldığını” söyledi. Ancak yönetimin büyük bir saldırıdan kaçınmasının nedenlerinden biri, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in tırmanışa ilişkin endişeleri; Caine ayrıca ABD mühimmat stokunun büyüklüğüne de dikkat çekti.

HUSİ AMBARGOSU VE PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Geçen haftaki en endişe verici gelişmelerden biri, İran’ın vekili Yemen’deki Husilerin Bab el-Mendep Boğazı’nı ablukaya aldığını duyurması ve Kızıldeniz’de Suudi gemilerini hedef almaya başlamasıydı. Bu, Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde bypass edilmesi anlamına geldiğinden, geçişi engellemek zaten zor durumda olan küresel petrol piyasası için kötü. Perşembe günü petrol varil fiyatı Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doları aştı. ABD’de benzin fiyatı galon başına ortalama 4 doların üzerine çıktı. Trump’ın elindeki koz doğrudan bu rakama bağlı. Benzin fiyatı ciddi şekilde yükselirse, savaşı sadece Amerikan halkına değil, müttefiklerine de kabul ettirmesi zorlaşacak.

TRUMP'IN VAATLERİ VE OLASI GERİ ÇEKİLME SENARYOLARI

Trump’ın en büyük sorunlarından biri, insanlara fazlasıyla büyük vaatlerde bulunması. İran’dan “KAYITSIZ ŞARTSIZ TESLİMİYET” isteyeceğini ve ülkenin nükleer silah üretmesini sonsuza kadar engellemeyi hedeflediğini söyledi. Hatta İran halkının liderlerini devireceğini bile konuştu. Şu an çökmüş olan mutabakat zaptının şartlarına bakılırsa, bu hedefleri önemli ölçüde küçülttü. Şimdi soru, savaştan sıyrılmak için daha da azını kabul edip etmeyeceği. Örneğin, nükleer anlaşma olmadan sadece Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını kabul eder mi? Daha önce İran’ın fiilen nükleer silahsızlandırıldığını ve uzaydan izlenebileceğini öne sürmüştü. (Tabii bir yıl önce İran’ın nükleer programının “yerle bir edildiğini” söylemiş ve yine savaşa girmişti.) Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın aslında ABD’nin sorunu olmadığını, başka ülkeler için daha büyük bir sorun olduğunu zaman zaman ima etti. Buradan çıkıp, daha fazla çıkarı olanları sorunla baş başa bırakabilir mi? Bu, ABD’nin diğer ülkelerle ilişkileri için felaket olurdu ama Trump için müttefikleri memnun etmek genellikle öncelikler listesinde üst sıralarda yer almaz.

KONGRENİN SAVAŞ YETKİSİ VE ARTAN MUHALEFET

Cumhuriyetçi kontrollü Kongre, ara seçimler konusunda daha endişeli görünse de, anayasal savaş yetkisini kullanmaktan hâlâ çok uzak. Ancak bazı gelişmeler var. Bir yol, savaş fonlamasını reddetmek veya geciktirmek. Temsilciler Meclisi geçen hafta fonlama içeren bir yasa tasarısını kabul etti ancak tasarının Senato’daki akıbeti belirsiz. İkinci yol, savaş yetkileri kararlarıyla Trump’ın yetkisini sınırlamak için oylamaları sürdürmek. Temsilciler Meclisi perşembe günü ikinci kez bu yönde oy kullandı; Cumhuriyetçi kontrollü Senato da bir kez oy kullandı. Kongre’deki Cumhuriyetçiler genel olarak Trump’a savaş konusunda geniş bir alan bıraktı, ancak yönetim Savaş Yetkileri Yasası’nın 60-90 günlük sınırlarını açıkça ihlal ediyor: uzun süreli bir çatışmayı, aradaki ateşkes nedeniyle iki ayrı çatışma olarak gösteriyor. Bazı Cumhuriyetçi yasa yapıcılar bu mantıksız açıklamalardan sıkıldıklarını sinyalliyor. Güney Carolina Temsilcisi Nancy Mace “Bir savaşı durdurup birkaç gün sonra yeniden başlatmak Anayasa açısından hiçbir şey ifade etmez” dedi. Alaska Senatörü Lisa Murkowski de benzer açıklamalarda bulundu. Daha önce Trump’ın savaş yetkilerini sınırlama oylamasından Trump’a daha fazla zaman tanımaya geçen Cassidy ise “Yakında” Kongre’nin harekete geçmesi gerekebileceğini söyledi.