ABD SAVAŞA DAHİL OLDU

ABD, onuncu gününde İsrail – İran çatışmasına müdahil oldu ve İran’ın nükleer tesislerini hedef aldı. Bu saldırıdan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek bir konuşma yaptı. Trump, İran’ın nükleer tesislerini vurma amacının “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak” olduğunu ifade etti. Başkan sözlerine şu şekilde devam etti: “Barış olmazsa diğer hedeflere yöneleceğiz.”

ASKERİ BAŞARIYLA VURGULADI

“ABD ordusu kısa süre önce İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan.” diyerek saldırının kapsamını vurguladı. Trump, “Bu gece dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu söyleyebilirim.” dedi. İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini belirten Trump, “Ortadoğu’nun zorbası İran şimdi barış yapmak zorunda.” dedi. Tehditkar ifadelerle, “İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak.” dedi.

GELECEK TEHDİTLER ÜZERİNDE DURDU

Trump, İran’ın “Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm” söylemine atıfta bulunarak, “Uzun zaman önce buna izin vermeyeceğime karar verdim.” ifadesini kullandı. Ayrıca Başbakan Bibi Netanyahu’ya da teşekkür ederek, “İsrail’e yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmak için uzun bir yol kat ettik.” şeklinde konuştu.

TRAJEDİ TEHDİDİ

Başkan, İran’da ya barış olacağını ya da büyük bir trajedi yaşanacağını dile getirdi. “Unutmayın daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz.” dedi. Daha sonra, “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok.” ifadesini kullanan Trump, “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.