İran’dan Ukrayna’ya: Saldırı Cevapsız Kalmayacak

Dünya
Ukrayna ve İran bayraklarının birleşimi, dalgalanan kumaşlar
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna'nın İran ticaret gemisine düzenlediği saldırıyı uluslararası hukuka aykırı buldu.
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna’nın bir İran ticaret gemisine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Arakçi, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu olayın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI YETKİLİLERLE KRİTİK GÖRÜŞME

Arakçi, Avrupa Birliği yetkilisi Kallas ve Rus mevkidaşı Lavrov’la telefonda görüştü. Görüşmede İran gemisine yönelik saldırıyı ele aldı. Bu saldırının cevapsız kalmayacağını ifade etti.

ZELENSKİ'YE AĞIR SUÇLAMA

Arakçi, saldırıyı Ukrayna lideri Zelenski’nin yaptırdığını iddia etti. Bu eylemin İsrail’in Avrupa’yı savaşa çekme amacıyla ilgili olduğunu söyledi. Kiev yönetimini “asalak” olarak nitelendirdi.

GEMİNİN STATÜSÜ KARIŞIKLIĞI

Zelenski, dün Hazar Denizi’nde askeri sevkiyat taşıyan gemileri vurduklarını açıklamıştı. İran ise hedef alınan geminin ticaret gemisi olduğunu duyurdu. Saldırıda bir denizcinin öldüğü bilgisi verildi.

DİPLOMATİK ADIM ATILDI

Ukrayna’nın Tahran Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yetkililer konuyla ilgili resmi girişimlerde bulundu. Olayın diplomatik boyutu hız kazandı.

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