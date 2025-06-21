İranlı Nükleer Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İranlı nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai’nin evinde uğradığı saldırıda, eşiyle birlikte hayatını kaybettiği bildirildi. Mehr Haber Ajansına göre, nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunan Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile birlikte İsrail’in düzenlediği saldırılarda evinde öldürüldü. Saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir detay verilmedi. Nükleer mühendislik alanında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar İran’ın nükleer sanayi alanında faaliyet gösterdi.

İsrail’in geniş çaplı saldırıları

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesislerini ve ordunun üst kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının ise 3 bin 500’ün üzerine çıktığını duyurdu. İran ordusu da İsrail’e balistik füzelerle misillemede bulunduğu belirtiliyor. Bu misilleme sırasında 25 kişinin öldüğü ve 2 bin 517 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkeler, İsrail’i kınadı.