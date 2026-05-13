Norovirüs Şüphesi Üzerine Bordeaux Limanı’nda Karantina

Fransız yetkililer, norovirüs şüphesi üzerine Bordeaux Limanı’nda demirleyen bir kruvaziyer gemisinde bulunan 1700’den fazla yolcu ve mürettebatı çarşamba günü gemide karantina altına aldı.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ GÖSTERENLER VAR

Yetkililerin açıklamalarına göre, Ambassador Cruise Line’a ait olan gemide 90 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti. Ayrıca, gemide yer alan yaklaşık 50 kişide norovirüs belirtileri görüldüğü bildirildi.

Yolcularının büyük bir kısmını İngiltere ve İrlanda vatandaşlarının oluşturduğu gemi, salı günü Fransa’nın batısındaki Bordeaux Limanı’na ulaşmıştı.

