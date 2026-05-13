Borsa İstanbul’da Manipülasyon Soruşturması Başlatıldı

Manipülasyona Yönelik Soruşturmalar Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD) hissesinde gerçekleştirilen manipülatif faaliyetler nedeniyle İzmir ve İstanbul’da operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltı Kararı Alındı

Piyasa dolandırıcılığı ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama suçlarından iki şüpheliye, Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak, gözaltı kararı çıkarıldı.

Suç delillerinin belirlenmesi amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri sürdürülüyor.

