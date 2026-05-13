Toni Kroos’tan Arda Güler’e Gelecek Vurgusu

toni-kroos-tan-arda-guler-e-gelecek-vurgusu

Toni Kroos, REAL MADRID HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER YAPTI

Real Madrid’in unutulmaz oyuncularından Toni Kroos, bir podcast yayını aracılığıyla kulübün güncel durumu hakkında görüşlerini paylaştı.

ARDA GÜLER’İN POZİSYONU

Kroos, Real Madrid formasını giyen ve dikkat çeken milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşarak, Arda’nın kaleye yakın bir bölgede oynaması gerektiğini belirtti. Toni Kroos, “Geleceğin oyuncusu.” diyerek Arda Güler’in potansiyeline vurgu yaptı. Ülkesinin en büyük genç yeteneklerinden biri olarak tanımladığı Arda için, “Bu yıl çok fazla forma giydi ve gelecekte de oldukça önemli bir oyuncu olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu nedenle forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor.” değerlendirmesini yaptı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan 21 yaşındaki Arda Güler, rakip kalelere 6 gol gönderip 14 asist gerçekleştirdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Oktay Kaynarca Gıda Zehirlenmesi Geçirdi Mi?

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayranları endişe içinde.
Gündem

Borsa İstanbul’da Manipülasyon Soruşturması Başlatıldı

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarıyla iki ilde gerçekleştirilen operasyonda iki kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gündem

Norovirüs Şüphesi Üzerine Bordeaux Limanı’nda Karantina

Bordeaux'da bir yolcu gemisinde, bir ölüm ve gastroenterit şüphesi üzerine 1,700'den fazla kişi karantinaya alındı. Gelen sağlık ekipleri durumu inceliyor.
Gündem

Merve Dinçel Kavurat Avrupa Tekvando Şampiyonu Oldu

Almanya'daki 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Gündem

Chelsea İçin Osimhen Transferi Değerlendirildi

Eski futbolcu Emmanuel Petit, Osimhen'in Premier Lig'de başarılı olabileceğini vurgulayarak Chelsea'ye transfer önerisinde bulundu. Onun kariyerinin daha birçok yılını en üst düzeyde geçirebileceğini belirtti.