Toni Kroos’tan Arda Güler’e Gelecek Vurgusu

Toni Kroos, REAL MADRID HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER YAPTI

Real Madrid’in unutulmaz oyuncularından Toni Kroos, bir podcast yayını aracılığıyla kulübün güncel durumu hakkında görüşlerini paylaştı.

ARDA GÜLER’İN POZİSYONU

Kroos, Real Madrid formasını giyen ve dikkat çeken milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşarak, Arda’nın kaleye yakın bir bölgede oynaması gerektiğini belirtti. Toni Kroos, “Geleceğin oyuncusu.” diyerek Arda Güler’in potansiyeline vurgu yaptı. Ülkesinin en büyük genç yeteneklerinden biri olarak tanımladığı Arda için, “Bu yıl çok fazla forma giydi ve gelecekte de oldukça önemli bir oyuncu olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu nedenle forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor.” değerlendirmesini yaptı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan 21 yaşındaki Arda Güler, rakip kalelere 6 gol gönderip 14 asist gerçekleştirdi.