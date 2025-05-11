İSKİ Duyurdu: İstanbul’daki Baraj Durumu Açıklandı

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde yaşanan artan tüketim ve yetersiz yağışlar nedeniyle yeniden azalmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Nisan’da yüzde 80’in üzerine çıkan baraj doluluk oranı, dünkü ölçümlerde yüzde 79,93 olarak kaydedildi. Kentte bir günde toplam su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olurken, barajlardaki mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküpe ulaştı; bu da barajların kapasitesinin yaklaşık yüzde 80’ine karşılık geliyor. Barajların toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp.

ÖZELLİKLE SAZLIDERE’DE CİDDİ DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

İstanbul’da doluluk oranı en yüksek olan barajlar arasında Elmalı (%92,37), Ömerli (%92,29) ve Kazandere (%92,25) öne çıkarken; Sazlıdere (%57,65), Istrancalar (%53,39) ve Alibeyköy (%59,97) barajlarında düşük doluluk oranları dikkat çekiyor. Baraj doluluk oranları şu şekilde verilmiştir:

– Elmalı: %92,37

– Ömerli: %92,29

– Kazandere: %92,25

– Pabuçdere: %91,63

– Darlık: %82,15

– Terkos: %79,97

– Büyükçekmece: %70,52

– Alibey: %59,97

– Sazlıdere: %57,65

– Istrancalar: %53,39

2025 yılı boyunca barajlara düşen toplam yağış miktarı ise metrekare başına 276,91 kilogram olarak belirlendi.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ DOLULUK ORANLARI GÖSTERİYOR

İSKİ’nin geçmiş yıllara dair istatistikleri, İstanbul’un su rezervlerinin mevsimsel değişikliklere ve iklim koşullarına son derece duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. 10 Mayıs tarihli doluluk oranları, bazı yıllarda yüzde 90’lara kadar ulaşırken, özellikle 2023 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 49,44’e kadar gerilemişti. Yıllara göre 10 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde gerçekleşti:

– 2015: %95,07

– 2016: %82,84

– 2017: %85,75

– 2018: %87,92

– 2019: %89,82

– 2020: %69,30

– 2021: %78,36

– 2022: %86,23

– 2023: %49,44

– 2024: %83,12

– 2025: %79,93