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İskİ Su Kesintisi Bilgisi Verildi

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Büyükçekmece’de 16 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi uygulayacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

Etkilenen mahalle Türkoba Mahallesi olarak duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisinin nedeni içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza. Arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattında sorun yaşanıyor. Kesinti, 16 Haziran 2025 tarihinde saat 11:27’de başlayacak ve tahmini olarak 17:00’de sona erecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 hattını arayarak detaylı bilgi alabilir.

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