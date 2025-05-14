İSKİ’ye Yüzde 10 Su Zammı Yapıldı

İSKİ GENEL KURULU’NDAN ZAM KARARI

İBB Meclisi’nde, İSKİ tarafından yapılan teklifle birlikte suya %10 oranında zam yapıldı. Bu durum, İstanbul’da konutların %85’inin kullandığı birinci kademe su birim fiyatını 42,37 TL’den 46,62 TL’ye çıkarıyor. Yeni tarifeler, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

İBB Meclisi’nde gerçekleştirilen Mayıs ayı 2’nci oturumundaki İSKİ Genel Kurulu, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda toplandı. Genel kurulda İBB 2. Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık yaptı. İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, 2024 yılı faaliyet raporunu sundu. Ardından, mecliste grubu bulunan partilerden birer temsilci faaliyet raporu hakkında görüş bildirdi.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

İSKİ’nin 2024 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile onaylandı. Toplantıda ayrıca, Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları tarafından hazırlanan su satışı tarife değişikliği de görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece, İstanbullu konut abonelerinin %85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesinde %10 zam yapılmış oldu. Bu yeni fiyatlar, 1 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olacak.