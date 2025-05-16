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İsmail Saymaz’ın Ev Hapsi Kaldırıldı

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YENİ ADLİ KONTROL KARARI ALINDI

Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ev hapsi kararı verilen gazeteci İsmail Saymaz’a yönelik yeni bir adli kontrol kararı ortaya çıktı. Saymaz’ın 56 gündür süren ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Mahkeme tarafından yapılan yeni düzenleme ile Saymaz’ın ev hapsi sona erdi, bunun yerine haftada bir gün karakola giderek imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş oldu.

EV HAPSİ TARTIŞMALI BİR KARARDI

İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer aldı ve bu nedenle ev hapsi kararı verildi. Gazeteci kimliğiyle kamuoyunda sürekli yer bulan Saymaz’ın ev hapsine alınması, basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Alınan son karar ile birlikte Saymaz, soruşturma sürecinde adli kontrol tedbirleriyle yargılanacak.

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