İsrail, 9 İRANLI Bilimci Öldü Duyurdu

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM ARTILIYOR

İsrail ve İran ilişkilerindeki gerilim giderek tırmanıyor. İran’ın son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyulmaya başlandı.

TEBRİZ’E YENİ BİR SALDIRI DÜZENLENİYOR

İran’ın İsrail’e yönelttiği saldırılarda 9 nükleer bilim insanının da aralarında bulunduğu toplam 78 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran’ın, İsrail’de 150’den fazla hedefi vurduğu bilgisi geldi. Öte yandan, İsrail’in Tebriz’e yeni bir saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İSRAİL, ÜST DÜZEY BİLİM İNSANLARINI KAYBETTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın nükleer projelerinde görevli 9 üst düzey bilim insanı ve uzmanın öldüğünü duyurdu. İran’ın füze saldırısında, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın vurulduğu iddia ediliyor.

BEN GURION HAVALİMANI KAPATILDI

İran tarafından düzenlenen füze saldırısının başkent Tel Aviv’in Gush Dan bölgesine isabet ettiği bildirildi. Bu gelişme üzerine, İsrail, ülkenin en büyük havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı’nın ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı.