İsrail, Doha’daki Müzakerelere Heyet Göndermedi

TEL AVİV YÖNETİMİNİN MÜZAKERELERE HEYET GÖNDERMEME KARARI

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot, 3 Haziran 2025 tarihinde, İsrailli kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak Tel Aviv yönetiminin Katar’ın başkenti Doha’da süren Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası görüşmelerine heyet göndermeme kararı aldığını duyurdu. Bu karar, Hamas’ın öne sürdüğü taleplerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği taslakla örtüşmemesi nedeniyle alındığı kaydedildi. Haberde, ismi gizli tutulan bir İsrailli kaynağın, “İsrail, önerilen Witkoff taslağına onay verdiğini ifade etti, bu İsrail’in pozisyonu. Hamas’ın cevabı taslağa atıfta bulunmuyor” şeklinde açıklamalara yer verildi. Witkoff taslağı, yaklaşık 10 canlı rehinenin serbest bırakılması karşılığında 45-60 gün süreli bir ateşkes ile İsrail’in elindeki bazı Filistinli mahkumların salıverilmesini öngörüyor.

HAMAS’IN TALEPLERİ VE WITKOFF’UN TEPKİSİ

Hamas, 1 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada, sorunların çözülmesi, Gazze’deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı bir ateşkes için İsrail ile dolaylı müzakerelere hazır olduğunu bildirmişti. 31 Mayıs’ta Witkoff’un önerisine verilen yanıtın, kalıcı bir ateşkes, Gazze’den tam çekilme ve insani yardımların sürekli akışını sağlama hedefi taşıdığı belirtilmişti. Ancak, Steve Witkoff, Hamas’ın bu yanıtını “hiçbir şekilde kabul edilemez” olarak değerlendirmiştir. İsrail Hayom gazetesine konuşan isimsiz bir ABD’li kaynak, Hamas’ın serbest bırakılacak İsrailli esirler, Filistinli tutuklu sayısı ve 60 günlük ateşkes gibi anlaşmanın genel hatlarını kabullenmiş olabileceğini iddia etse de, İsrail tarafı bu teklifin Witkoff taslağından “tamamen farklı” olduğunu savunuyor.

MÜZAKERELERİN ARKA PLANI

Doha’daki müzakereler, 15 aydan fazla süredir devam eden İsrail-Hamas çatışmasını sona erdirmeyi ve Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlıyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişiyi öldürmüş ve 251 kişiyi rehin almıştı. İsrail’in buna karşılık olarak Gazze’de başlattığı operasyonlarda, Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığına göre 52.000’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Ocak 2025’te sonuçlanan altı haftalık ateşkes anlaşması, 25 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve 1.800 Filistinli mahkumun salıverilmesiyle neticelenmişti. Ancak, ikinci aşama müzakereleri, İsrail’in kalıcı ateşkesi kabul etmemesi ve Hamas’ın silahsızlanma taleplerine karşı çıkması sebebiyle başarısız oldu. Hamas, kalıcı bir ateşkes için İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi gerektiğini, Netzarim Koridoru, Filadelfi Yolu ve Rafah’taki askeri varlığının son bulmasını talep ediyor. BM Güvenlik Konseyi’nden bağlayıcı bir karar ile İsrail’in ateşkesi ihlal etmesinin engellenmesini talep eden Hamas, karşısında İsrail’in silahsızlanma ve Gazze’nin yönetiminden çekilme şartını öne sürdüğünü görüyor.