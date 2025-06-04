İsrail, Gazze’ye yardım için hazırlanıyor

İSRAİL ORDUSU HAREKETE GEÇME HAZIRLIĞINDA

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, basın toplantısında, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan bir gemiye müdahale etmek için hazırlık içinde olduklarını açıkladı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım götürmek için düzenlediği son misyon kapsamında 18 metrelik “Madleen” isimli yelkenliyi, 1 Haziran tarihinde Katanya’daki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze yönüne yola çıkarttı. Gemide, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’nin Gazze Şeridi’nin “dünyada açlığın en fazla yaşandığı yer ve tüm nüfusun kıtlık riski altında olduğu tek bölge” olduğunu belirtiyor.

DURDURULMA RİSKİ SÖZ KONUSU

Özgürlük Filosu Koalisyonu, “Madleen” yelkenlisinin sevkiyatı ile ilgili olarak, “Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer hayati yardımları taşıyarak Gazze’ye doğru yola çıkıyor” ifadelerini kullandı. Gazze için yola devam eden yelkenlinin Avrupa kara sularından, tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedeflediği belirtilirken, “Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır” denildi. İtalyan medyası, “Madleen”in yaklaşık bir haftada Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiğini belirtirken, geçici olarak, Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun “Conscience” isimli teknesine yapıldığı gibi İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulma riskinin de bulunduğunu aktardı.

ÖZGÜRLÜK FILOSU KOALİSYONU GİBİ BİR OPERASYON

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 2 Mayıs’ta, Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi amacıyla dünya genelinden çeşitli inisiyatifleri bir araya getirmişti. Bu yardım gemisi, yerel olarak saat 00.23’te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Saldırıda geminin gövdesinde delik açılmış ve pruvasında yangın çıkmıştı. Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Koalisyonun gemisinin insansız hava saldırısına uğramasından önce, İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde 3 saat boyunca uçtuğuna dair bilgiler paylaştı. İsrail devlet televizyonu KAN, insani yardım amacıyla yola çıkan gemiye yönelik saldırıdan yalnızca saatler önce bir askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru gittiğini doğruladı. Ancak, bu uçağın “Conscience” gemisine düzenlenen saldırıdan saatler önce, ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtti.