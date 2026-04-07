İsrail Konsolosluğu Önündeki Çatışmaya ABD’den Kınama Geldi

İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde bugün yoğun anlar yaşandı. Levent bölgesinde bulunan konsolosluğun önünde bir çatışma meydana geldi. Olay sırasında iki polis memuru yaralandı, üç terörist etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden biri ölü, diğer ikisi ise yaralı olarak etkisiz duruma getirildi.

ABD’DEN GELEN KINAMA

Saldırıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden ilk resmi açıklama geldi. ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, saldırıyı kınayarak Türk güvenlik güçlerini övdü.

Barrack, “ABD, İstanbul’daki İsrail Konsolosluğuna yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Diplomatik misyonlara yapılan saldırılar, uluslararası düzene ve ulusları bir arada tutan ilkelere yönelik saldırılardır. Türkiye’yi ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı takdir ediyoruz” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden bir terör örgütüyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, yaralı olarak etkisiz hale getirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli teröristlerin kardeş olduğu, Onur Ç.’nin ayrıca uyuşturucu kaydının bulunduğu öğrenildi.

