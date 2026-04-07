Asensio’nun Sağlık Durumu Ve Gelecek Maçları Belirsizleşti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi takıma zaferi getiren gol, 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu tarafından kaydedildi.

ASENSIO’NUN SAKATLIĞI

Fenerbahçe’nin önemli oyuncularından Marco Asensio, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası 24. dakikada sakatlanarak Fred’in yerine oyuna devam edemedi. İspanyol futbolcunun sağlık durumuna dair güncel bilgiler edinilmeye çalışılıyor.

İKİNCİ MR TETKİĞİ YAPILACAK

Deneyimli oyuncu, dizindeki ödem nedeniyle ilk MR’dan net sonuç elde edilemediği için ikinci bir MR kontrolüne tabi tutulacak. Asensio’nun sağlık durumu bu inceleme sonrasında daha netleşecek.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YER ALAMAYACAK

Başarılı futbolcunun, Fenerbahçe’nin 29. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.

