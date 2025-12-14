İsrail Saldırı Tehdidini Askıya Aldı Açıklaması Geldi

İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün ateşkes ihlali uyarısı ve Lübnan ordusunun yaptığı inceleme sonrasında, güneydeki bir binaya yönelik saldırıyı ertelediğini duyurdu. UNIFIL Medya Sözcüsü Kandice Ardiel, sabah saatlerinde UNIFIL askerlerinin, güneydeki Yanuh beldesinde inceleme yapan Lübnan ordusuna eşlik ettiğini bildirdi. Ardiel, UNIFIL askerlerinin herhangi bir binaya girmediğini ve incelemenin ardından bölgeden ayrıldığını açıkladı. Ardiel, daha sonra İsrail ordusunun Yanuh beldesine hava saldırısı düzenleme niyetine dair bilgilerin Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla kendilerine ulaştığını belirterek, İsrail tarafına bu tür bir eylemin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı Kararı’nın açık bir ihlali olacağı hatırlatıldığını aktardı.

LÜBNAN ORDUSU YENİDEN İNCELEME YAPTI

Lübnan basınında çıkan haberlere göre, İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan ordusu Yanuh beldesine giderek tehdit edilen binada bir kez daha inceleme yaptı. Lübnan ordusu sabah saatlerinde de bu binada bir inceleme gerçekleştirmişti. Ancak, Lübnan ordusunun konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

İSRAİL, SALDIRIYI ERTELEDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Yanuh beldesine yönelik saldırıyı ertelediklerini belirtti. Adraee, Lübnan ordusunun, Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla söz konusu binaya erişim talebinde bulunduğunu ileri sürdü. Adraee, İsrail ordusunun bu talebe izin verdiğini belirterek saldırının geçici olarak Askıya alındığını ifade etti. Ayrıca, Hizbullah’ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma çabalarına karşı koymak amacıyla Lübnan’ın güneyinde, Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen bir yapıya saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu. Yanuh beldesindeki hedefe dair yayımlanan haritada, o bina etrafında mesafe bırakılması gerektiğini belirten Adraee, binaların derhal boşaltılmasını ve en az 300 metre uzaklaşılmasını, o bölgelerde kalanların ise tehlikede olabileceğini vurguladı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a karşı başlattığı saldırıda, Eylül 2024’te savaşın geniş çaplı hale geldiği bildirildi. Bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı. 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına karşın, İsrail’in bu ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği açıklandı. Lübnan’da 8 Ekim 2023’ten bu yana ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutmaya devam eden İsrail, birçok bölgedeki askerî varlığını sürdürmektedir. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail’in geçtiğimiz bir yıl içerisinde düzenlediği saldırılarda 335 kişinin öldüğünü, 973 kişinin yaralandığını duyurdu.