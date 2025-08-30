İsrail Saldırılarında 66 Filistinli Öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarına durmaksızın devam ediyor. Sağlık kaynakları ve tanıklardan elde edilen bilgilere göre, Gazze kentinin merkezinde Vahdet Caddesi’ndeki sivillerin bulunduğu bir alana yapılan bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de çeşitli saldırılar gerçekleştirildi.

YARALANMALAR VE CAN KAYIPLARI

Bunların yanı sıra, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir evin hedef alınması sonucu bazı Filistinliler yaralandı. Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde ise, yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarda ise, aralarında yardım bekleyenlerin bulunduğu toplam 49 Filistinli yaşamını kaybetti.

NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI’NA YAPILAN SALDIRI

Son olarak, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, bölgedeki insani durumun giderek kötüleşmesine neden oluyor.