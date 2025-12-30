İstanbul’a Kar Yağışı Bekleniyor: Valilikten Uyarılar Geldi

İSTANBUL’A KAR YAĞIYOR

İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Açıklama, İstanbul’un afet yönetimi ile ilgili yetkililerden geldi. Yönetim, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren şiddetleneceğini belirtirken, hava sıcaklıklarının 0 dereceye düşebileceğini duyurdu.

KAR UYARISI YAPILDI

Yağışların akşam saatlerinden önce yağmur şeklinde başlayacağını vurgulayan yetkililer, sıcaklıkların düşmesi ile birlikte kar yağışının kuzey ve yüksek bölgelerde etkili olacağını aktardı. Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Sancaktepe, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

HAVA SOĞUYA DÜŞECEK

Kentte yarın sabah çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 1 Ocak Perşembe günü ise en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşeceği, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece civarında olacağı öngörülüyor. Yağış miktarının ise metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olması bekleniyor.

BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT!

Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Özellikle yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli olmaları istendi.