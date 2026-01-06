İstanbul’da Ehliyet Sınavında Yine Elendi: Tepkiler Büyüyor

İstanbul’da ehliyet almak amacıyla bir yıldan fazla süredir kursa katılan ve 6 kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, çeşitli sebeplerle başarısız oldu. 7. direksiyon sınavında ise ağabeyi ve arkadaşlarının da yer aldığı Demir, bu defa park yaparken çizgiye değdiği gerekçesiyle yine elendi.

SINAV SONUCU TEPKİ ÇEKİYOR

Bu duruma sert tepki gösteren genç, “Çizgiye değmedim” diyerek isyan etti. Yakınları ile birlikte direksiyon eğitmenine ve sınav sorumlularına karşı sert ifadeler kullandı. Emirhan Demir, tartışma anlarını video kaydına alarak, komisyon üyelerinin kendisini bile bile elendiği ve burada maddi çıkar sağladığı iddiasında bulundu.

MADDİ ZORLUKLAR YAŞIYOR

Ehliyet sınavına 7. kez girdiğini belirten Emirhan Demir, “6 kez direksiyon sınavına girdim, pazar günü de 7’nci sınavıma girdim. Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Süreçte hocalar bana hep ‘Yapamazsın’ dediler ama ben öğrendim. 7’nci sınavımda komisyon üyeleri ve direksiyon hocası sarı çizgiye değdiğimi söyleyerek bana kaldığımı belirtti. O sırada yanımda bulunan ağabeylerim durumun aksini kanıtlamak için video kaydetti” ifadelerini kullandı.

MALİ KAYIPLARINDAN DOLAYI ENDİŞELİ

Emirhan Demir, “Ben de çizgiye değmediğimi söyledim ama beni dinlemediler. Onların burada maddi menfaat sağladığını düşünüyorum. Bu süreçte toplamda 40-50 bin TL para harcadım, ayda 20 bin TL gelir elde ediyorum. Yani tüm param buraya gitti. Tüm vaktimi buraya harcadım, hatta ehliyetsiz olduğum için ceza yedim. Önceki sınavlarda hakkımın yenildiği düşünmüyorum ama son seferimde beni bilerek elediler” diyerek yaşadığı sıkıntıları aktardı.