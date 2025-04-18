İstanbul’da Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR

İstanbul’da BEDAŞ tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 19 Nisan günü bazı ilçelerde belirli sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin yaşanacağı bölgeler ve süreler için, İstanbul sakinleri araştırmalar yapıyor. Özellikle “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları sıkça gündeme geliyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE ZAMANLARI

BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili detaylı bir arıza ve kesinti listesi yayınladı. Kesintiler, 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve belirli saatlerde geçerli olacak. Aşağıda kesintilerin saatleri ve nedenleri belirtiliyor:

2025-04-19 10:00 – 14:00 saatleri arasında, Esenler ilçesi, Merkez-Oruçreis mahallesi, Giyimkent 19. Sokak çevresinde “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

2025-04-19 00:00 – 02:00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 2. Kısım mahallesi sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Esenyurt ilçesinde de çeşitli saatlerde benzer kesintiler uygulanacak; 2025-04-19 02:00 – 04:00 ve 04:00 – 08:00 saatleri arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik olmayacak.

Yine Esenyurt ilçesinde, 19 Nisan 2025 tarihinde 10:00 – 14:00 saatlerinde, Merkez-Osmangazi mahallesi, 3121. Sokak’ta “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Bu tarihlerde, ilgili bölgelerde yaşayanların dikkatli olması ve elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.