“İstanbul’da Hava Sıcaklıkları Düşüş Eğiliminde”

HAVA SICAKLIKLARINDAKİ DÜŞÜŞ BELİRTİLERİ

Meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak ve mevsim normalleri altına iniyor. Pazar günü İstanbul’da poyraz şiddetlenecek. Megakentte hissedilen sıcaklık 13 dereceye düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin haritasında yaptığı güncellemeyle Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşeceğini açıkladı. Şen’in uyarısına göre birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, “Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu’da yağmur var. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek. Bugün 20 derece, pazar yağmurlu 15 derece” ifadelerini kullandı.

YAGIŞ VE SOĞUK HAVA UYARILARI

CNN TÜRK’e katılan Prof. Dr. Şen, uyarılarını şu şekilde sürdürdü: “Genel olarak çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu’da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde kalacak. Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava akımları gelecek. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak. Sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul’u örnek verirsek, sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Pazar günü için dikkatli olmalıyız. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinmek lazım. Ondan sonraki hafta, bu 5-6 derecelik düşüş tüm Türkiye’de etkisini gösterecek. İzmir’de 20 dereceye, Ankara’da 12 derecelere düşecek. Anadolu’nun bazı bölgelerinde de kar yağışı başlayacak. Şu anda Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar 30-40 santime ulaştı.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Artık kışlık giysileri çıkarmamız gerekiyor, hastalıklara karşı dikkatli olmalıyız. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek. 20 dereceleri göremeyeceğiz. İç Anadolu’nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara bölgesi içinse kar yağışı için henüz zaman var.